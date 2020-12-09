Родители не смогут присутствовать на новогодних праздниках в детских садах и школах Тверской области

Утренники в детских садах и школах пройдут с ограничениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области из-за пандемии еще на год, т.е до конца 2021 года, продлены ограничительные мероприятия в детских садах и школах. Это значит, что еще год родители не смогут присутствовать на детсадовских и школьных праздниках и утренниках. Об этом "КП"-Тверь" сообщили родители воспитанников.

Впереди Новый год и все праздничные мероприятия пройдут с ограничениями. Напомним, что в школах также запрещено проводить общешкольные мероприятия с большим количеством учеников из разных классов.

Запрещено присутствие на праздниках аниматоров, фотографов, операторов.

Особые требования есть к отсутствующим. В период пандемии даже при пропуске одного дня в школе или детском саду необходимо предъявить справку о состоянии здоровья ученика или дошкольника. Раньше допускалось трехдневное отсутствие или пять дней, включая выходные.