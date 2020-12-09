Автомобиль с долгом за парковку в 46 тысяч рублей арестован в Твери

В Твери приставы арестовали машины должников по квитанциям за платные парковки. Фото: Администрация Твери.

Во время рейда приставы арестовали автомобиль, который был припаркован на улице Симеоновская. Его владелец в очередной раз не заплатил за стоянку. Его общая сумма долга составляет 46 тысяч рублей. Вместе с исполнительным сбором она будет равна 90 тысячам рублей

Если тверичанин выплатит штраф, ему вернут автомобиль. В противном случае машина попадет под опись и ее могут изъять в счет задолженности.

В целом за 2020 год специальная комиссия Администрации Твери выписала более 20 тысяч штрафов. Половина уже оплачена. Рейды будут проходить регулярно.

Платные парковки функционируют в Твери с 2015 года. Они призваны систематизировать парковочное пространство в центре города.

Сейчас тариф установлен 30 рублей в час. Но водители продолжают хитрить и частично заклеивают номера или паркуются на газонах. Штраф за неоплаченную парковку – тысяча рублей. Парковка на газонах – от полутора до трёх тысяч рублей. За такое нарушения привлекли к ответственности 132 автовладельцев.