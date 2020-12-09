Тверским пешеходам напомнили о правилах дорожного движения

В Твери прошел рейд "Пешеход!" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Тверские автоинспекторы напомнили пешеходам о правилах дорожного движения. На улицах Твери состоялось профилактическое мероприятие "Пешеход!". Госавтоинспекторы выявляли нарушения перехода проезжей части в неустановленных местах, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

Участникам дорожного движения напомнили о взаимной вежливости, дисциплинированности и соблюдении ПДД.

- Помните, что гарантия безопасности – неукоснительное соблюдение ПДД. Для пешеходов это в первую очередь – переход проезжей части по пешеходному переходу, - призвали в ГИБДД.

Берегите себя и своих близких!