В Твери ищут 16-летнюю Наталью Степанову

16-летняя Наталья Степанова пропала 8 декабря Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски 16-летней Натальи Степановой. Накануне девушка ушла из колледжа и пропала. Сообщение об этом 9 декабря поступило в следственный отдел регионального СКР. Заволжским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователь и сотрудники УМВД выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетней. Ведутся поиски пропавшей. Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.