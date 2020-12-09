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В Твери ищут 16-летнюю Наталью Степанову

Девушка ушла из колледжа и пропала
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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16-летняя Наталья Степанова пропала 8 декабря Фото: СУ СК РФ по Тверской области

16-летняя Наталья Степанова пропала 8 декабря Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски 16-летней Натальи Степановой. Накануне девушка ушла из колледжа и пропала. Сообщение об этом 9 декабря поступило в следственный отдел регионального СКР. Заволжским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следователь и сотрудники УМВД выехали по месту последнего пребывания несовершеннолетней. Ведутся поиски пропавшей. Всех, кто обладает информацией, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.

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