Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем Героев Отечества

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря с 2007 года Фото: "КП" Архив

Губернатор Игорь Руденя в первую очередь поздравил полного кавалера Ордена Славы, Почетного гражданина Тверской области, Почетного председателя Конаковского Совета ветеранов Ивана Рулева.

Также губернатор передал свои поздравления полным кавалерами Ордена Трудовой Славы Марии Вороновой, Геннадию Григорьеву, Клавдии Самуйловой, Героям Социалистического Труда Александру Денисову, Валентине Дударевой, Юрию Иванову, Любови Парфеновой, Валентине Полуэктовой, Антонине Смирновой, Евгению Яковлеву.

В этот день в Верхневолжье стартует патриотическая акция «Десант Памяти». Она продлится до 15 декабря.

Для того чтобы присоединиться к акции «Десант Памяти», необходимо рассказать о своих земляках – Героях Советского Союза – на страничках в соцсетях, используя хэштеги #ГеройОтечества69, #НашиГерои69, #9декабряЯПомню, #ДесантПамяти2020.

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря с 2007 года. В какой-то степени он является продолжением традиции Дня георгиевских кавалеров, существовавшей в российском государстве до 1917 года. Об истории и традициях этой памятной даты, уходящей своими корнями во времена Екатерины Великой, читайте здесь.