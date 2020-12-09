Безработный мужчина снял четыре колеса с иномарки в Тверской области

Мужчина снял с иномарки четыре колеса Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 34-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что со складской территории предприятия неизвестный похитил четыре колеса от иномарки "Kia". Ущерб составил 32 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, эксперты изъяли следы и улики, по камерам видеонаблюдения вычислили подозреваемого. Им оказался 51-летний безработный местный житель. Мужчина сознался в содеянном и выдал похищенное.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.