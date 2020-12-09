Двое подростков в Тверской области хотели покататься на чужом автомобиле, а он не завелся

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Максатихе двое несовершеннолетних подозреваются в покушении на неправомерное завладение автомобилем.

По данным следствия, в ночь на 28 ноября подростки подошли к автомобилю "ВАЗ", припаркованному на улице, принесли аккумулятор и установили его на автомашину, попытались завести ее, но из-за неисправности двигатель не запустился. Злоумышленники скрылись.

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ. Ведется следствие.