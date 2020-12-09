Дальнобойщик погиб в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

Водитель "Скании" погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 8декабря, на 142-м км трассы М-10 "Россия" в Конаковском районе Тверской области.

55-летний водитель, управляя автомобилем "Скания" в составе с полуприцепом "Шмитц", не учел безопасную дистанцию до впереди идущего большегруза "Мерседес" с полуприцепом "Кассборер" под управлением водителя 57-летнего водителя и столкнулся с ним. "Мерседес" в результате столкновения въехал в "ГАЗ" ГАЗ под управлением 33-летнего водителя.

В ДТП погиб водитель "Скании".