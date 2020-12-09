Обстрелявший подростков мужчина заключен под стражу в Тверской области

Обстрелявший подростков мужчина заключен под стражу Фото: архив "КП"

Фигуранту уголовного дела - 29-летнему жителю пгт. Редкино, обстрелявшему из ружья подростков, Конаковским городским судом избрана мера пресечения. Мужчина заключен под стражу по ходатайству следователя.

Напомним, инцидент произошел вечером, 5 декабря, в поселке Редкино. По версии следствия, подростки повздорили с неизвестным мужчиной. Он подъехал к ним на машине и дважды выстрелил из ружья в их сторону, после чего скрылся. В результате произошедшего 17-летнему подростку и его совершеннолетнему другу причинены телесные повреждения. Парней доставили в больницу, оказали помощь и отпустили.

А злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками полиции.

По ч. п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия) возбуждено и расследуется уголовное дело.