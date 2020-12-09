Житель Подмосковья получил 16 лет колонии за сексуальные преступления против детей в Твери

В Твери педофилу из Подмосковья дали 16 лет колонии особого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверские следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы вынести приговор 60-летнему жителю Московской области. Его подозревали в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Причём обвиняемый до этого уже был судим за такое же преступление.

Следствие выяснило, что 4 апреля 2019 года житель Подмосковья бегал по Твери и показывал половой орган девочкам в возрасте 12-13 лет. Всего пострадали семь подростков.

Мужчина был тогда задержан по «горячим следам».

Суда назначил мужчине 16-летний срок в колонии особого режима.