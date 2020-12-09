Работникам колхоза в Тверской области не выплачивали зарплату в срок

С работниками рассчитались после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Лесного района провела проверку и выявила нарушения трудового законодательства в деятельности колхоза "Авангард" по разведению крупного рогатого скота.

Установлено, что заработная плата 48 работникам предприятия с июня 2020 года выплачивалась один раз в месяц, что является нарушением законодательства.

Прокурором в отношении руководителя организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, назначено административное наказание.

Генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Работникам выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты.