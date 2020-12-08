Пациентов интерната в Тверской области кормили фальсифицированным сливочным маслом

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области произвели отбор проб молочной продукции в психоневрологическом интернате, расположенном в регионе. Фальсификатом оказалось предназначенное для питания пациентов сливочное масло жирностью 72,5%, произведенное в Омской области.

В его составе сотрудниками Тверской межобластной ветлаборатории были выявлены жиры немолочного происхождения.

Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.