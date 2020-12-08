По школьным картам ученики совершили 225 тысяч поездок в автобусах Твери

По школьным картам школьники совершили 225 тысяч поездок в Твери Фото: ПТО

С начала учебного года ученики тверских школ совершили порядка 225 тысяч поездок в общественном транспорте Твери по школьным картам. Приобретен 6231 абонемент.

Транспортные карты для учеников были введены по поручению губернатора Игоря Рудени. Продавать их начали в августе.

Стоит проездной на месяц для школьника 525 рублей, купить ее можно в киосках Тверьсоюзпечать. Количество поездок не ограничено. Абонемент действует на территории Твери, выезд в Калининский район оплачивается дополнительно по тарифу.

В ноябре в мобильном приложении "Волга" появилась виртуальная школьная карта с электронной фотографией, которую учащиеся Твери могут показывать вместо справки.