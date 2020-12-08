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Общество

В Тверской области кибермошенники чаще всего представляются сотрудниками банков

Граждан призывают проявить бдительность
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На уловки мошенников попадают люди разного возраста

На уловки мошенников попадают люди разного возраста

Фото: Александр Новиков

Мошенничества в сфере IT-технологий на сегодняшний день один из самых популярных видов обмана. За 9 месяцев 2020 года в производстве следователей следственных подразделений Тверской области находилось 2 907 уголовных дел, 230 из них направлено в суд.

Чаще всего в нашем регионе мошенники представляются сотрудниками банка и, пользуясь доверчивостью клиентов, выпытывают у жертвы нужные данные, а затем похищают деньги с карт.

- Звонящего отличает грамотная речь, он использует банковскую терминологию, слышен шум офисного помещения. Для убедительности вас могут переключить на другого "сотрудника", - обращают внимание полицейские.

Мошенники также орудуют на сайтах объявлений, в интернет-магазинах, соцсетях.

И если раньше жертвами обманщиков становились люди преклонного возраста, то теперь на их уловки попадают и граждане в возрасте от 20 до 50 лет.

Не доверяйте звонкам неизвестных абонентов. Будьте бдительны!