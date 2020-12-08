До конца 2021 года в Тверской области запланировано объединить все станции скорой помощи

Все станции и подстанции скорой помощи в регионе будут управляться из Единого диспетчерский центра. Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу до 2021 года создать в регионе централизованную службу скорой медицинской помощи.

- С 2022 года вся система скорой помощи будет работать на едином информационном ресурсе и будет направлена на то, чтобы ни один вызов не был потерян, а доезды совершались в нормативное время, – отметил Игорь Руденя.

Суть в том, что все станции и подстанции скорой помощи будут управляться из Единого диспетчерский центра (ЕДЦ). Соответственно будут введены единые для всех муниципальных служб скорой помощи стандарты работы.

Первый этап централизации уже идет. К Тверской станции скорой помощи присоединены Ржевская и Вышневолоцкая станции. В ЕДЦ обрабатываются вызовы с данных территорий.

На втором этапе ЕДН начнет координировать работу подстанций в Торжокской, Кимрской и Конаковской агломерациях. На трем этапе - всех остальных.

В то же время в регионе продолжается плановое обновление автопарка служб скорой помощи. Сегодня, 8 декабря, в муниципалитеты переданы 22 новые машины. Еще 21 автомобиль был передан в июле