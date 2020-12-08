50 млн рублей дополнительно направят на поддержку аграриев в Тверской области

На субсидии тверским аграриям выделяют дополнительные средства. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатора Игорь Руденя на заседании высказался за то, что нужно наращивать поддержку села, а также улучшать инфраструктуру сельских территорий.

27,8 млн рублей выделят на новое направление поддержки – развитие производства зерновых и зернобобовых культур. Размер субсидий будет предоставляться из расчета 555 рублей за 1 тонну реализованной продукции. Деньги получат 22 хозяйства из 12 районов.

14,3 млн рублей дополнительно направят аграриям на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье коров и приобретение племенного молодняка, поддержку элитного семеноводства, а также на производство и реализацию селхозпродукции научных и образовательных организаций сферы АПК.

На предоставление грантов «Агростартап» выделено более 7,8 млн рублей. Средства можно использовать на покупку скота, реконструкцию и модернизацию сельхохстроений, а также на погашение основного долга по кредитам в размере не более 20% или внесение в неделимый фонд кооператива от 25% до 50%.