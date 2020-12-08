221 человек заболел коронавирусом в Тверской области 8 декабря

В Твери подтверждено 82 новых случая коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области 221 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16888 случаев заражения COVID-19.
Выздоровело 11455 человек (+404 за сутки).
Изолированы 5216 человек (-1106), умерли 403 человека (+3 за сутки).
Больше всего зараженных в населённых пунктах:
Тверь 5503 (+82)
Конаковский район 1186 (+53)
Ржев 1116 (+9)
Вышневолоцкий городской округ 990 (+10)
Кимры 872 (+7)
За весь период на коронавирус в регионе проведено 365 472 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 3388.
Графика: ПТО