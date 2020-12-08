Росгвардейцы навели порядок на воинских захоронениях Тверской области

Росгвардейцы навели порядок на воинских захоронениях Фото: Управление Росгвардии Тверской области

В преддверии Дня Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии Тверской области привели в порядок места воинских захоронений в Кимрах, Бежецке и Торжке.

Росгвардейцы убрали снег на территории Аллеи памяти новоторам, погибшим в Великой Отечественной войне в Торжке, у братского захоронения военнослужащим, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Кимрах, расчистили дорожки на городском воинском захоронении в Бежецке.