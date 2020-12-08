В Тверской области почти пять тысяч детей болеют ОРВИ

В Тверской области почти 5000 детей болеют ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 49-й неделе зарегистрировано около 10 500 случаев ОРВИ, 4800 болеющих - дети.

- Заболеваемость ОРВИ, обусловлена исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии - вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и др. Случаев гриппа не зарегистрировано, - уверяют в ведомстве.

В Тверской области продолжается вакцинация от гриппа.

На 8 декабря привито более 557 тысяч человек, что составляет 46,7% от общей численности населения области, в том числе 123 тысячи детей.