Первая группа врачей пройдёт вакцинацию от коронавируса в Твери 9 декабря

В Твери начинается вакцинация от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

По информации «КП»-Тверь», в региональном центре 9 декабря первые медики смогут привиться от COVID-19. Затем прививку начнут делать работникам образования, здравоохранения и сферы ЖКХ. Потом вакцинация примет массовый характер.

В областном Министерстве здравоохранения рассказали, что на первом этапе процедуру будут проводить в поликлиниках. В последующем могут быть задействованы крупные центральные районные больницы, являющиеся межрайонными центрами. Перечень учреждений будет утвержден приказом Минздрава Тверской области.

Сделать прививку сможет любой желающий добровольно и бесплатно, когда в Тверскую область поступит достаточное количество вакцины. По поручению Президента России Владимира Путина, масштабную вакцинацию, в том числе в нашем регионе, планируется начать в конце 2020 года – начале 2021 года.

Кроме того, специалисты регионального Министерства здравоохранения пояснили, что вакцинация от коронавируса не является поводом для проведения теста на это заболевание. Перед тем, как сделать прививку, пациент должен сообщить врачу-терапевту информацию о том, есть ли у него аллергия на что-либо или признаки ОРВИ. Сама прививка состоит из двух компонентов, который вводят инъекционно с промежутком в три недели.