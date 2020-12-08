Пожарные спасли собаку и вернули хозяевам в Тверской области

Собаку передали хозяевам Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в Кимрах у дома №19 по улице Коммунистической в открытый коллектор провалилась собака, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 8 декабря.

Незамедлительно на место убыло отделение пожарно-спасательной части №11. Спасатели опустили вниз лестницу и спустились в коллектор.

- С помощью пожарных рукавов животное подняли наверх и передали хозяевам, - рассказали подробности спасения в пресс-службе ведомства и напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" или "101".

Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области: (4822) 39-99-99.