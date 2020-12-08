Владельцы закрытых за антисанитарию ресторанов предстанут перед судом в Твери

Роспотребнадзор засомневался в качестве продуктов в ресторанах Фото: Михаил ФРОЛОВ

7 декабря в Московский районный суд Твери поступило дело об административном правонарушении в отношении владельцев ресторанов, нарушивших санитарные требования к организации питания населения.

- В настоящий момент дело передано судье для решения вопроса о принятии его к производству, - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, три известных ресторана приостановили работу в Твери после совместной проверки Роспотребнадзора и силовиков. Информация об этом появилась в СМИ 4 декабря.

Точки общепита работали легально. Но продукты, которыми кормили посетителей, не имели подтверждающих своё происхождение документов. В ходе проверки Роспотребнадзор усмотрел в заведениях и другие серьезные нарушения.

Продукция изъята, проводится экспертиза.