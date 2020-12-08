В правительстве Тверской области представили вновь избранных глав двух муниципальных округов. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя 8 декабря в начале заседания областного правительства представил чиновникам двух вновь избранных глав муниципалитетов.

Это глава Пеновского муниципального округа Владимир Морозов и глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов.

Областным чиновникам они (особенно Олег Дубов), впрочем, прекрасно известны.

Напомним, что их переизбрание состоялось в связи с преобразованием Пеновского и Оленинского районов соответственно в муниципальные округа.

Владимиру Морозову - 59 лет. Он окончил Калининский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Общий стаж работы в сфере медицины – более 30 лет. До избрания на пост руководителя муниципалитета в 2019-м многие годы был главврачом Пеновской ЦРБ.

Олег Дубов - один из самых опытных представителей местного самоуправления Верхневолжья. Член партии «Единая Россия». Возглавлял Оленинский район с 1996 года, неоднократно переизбирался на этот пост. В 1995-1996 годах был заместителем губернатора Тверской области.

Владимир Морозов на приеме у губернатора. Фото: ПТО