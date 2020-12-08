В Тверской области сын грозился убить мать кухонным ножом

Молодой человек получил реальный срок за угрозу убийством матери
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Преступление было совершено в Удомле Тверской области в июле 2020 года. Ранее судимый 21-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал мать к сожителю, взял кухонный нож и начал угрожать женщине убийством.
Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ. За угрозу убийством фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.