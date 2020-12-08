Сомнительной детской одеждой торговал предприниматель в Тверской области

Предприниматель оштрафован на 20 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Прокуратура Пеновского района провела проверку деятельности одного из местный предпринимателей и выявила нарушение требований федерального законодательства в области оборота товаров легкой промышленности.
В ходе проверки установлено, что коммерсант торговал детской одеждой, не имея на товар соответствующих сертификатов, подтверждающих ее качество.
По данному факту прокурором района нарушителю вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и выписан штраф в 20 тыс. рублей.
Решение не вступило в законную силу.