Активистов ОНФ возмутило отсутствие в Твери остановочных павильонов

Вместо остановки пассажиры упираются в бетонный забор Фото: onf.ru

Активисты Общероссийского народного фронта выявили в Твери массовое отсутствие остановочных павильонов и площадок для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. Об этом в организацию сообщили сами граждане.

Общественники провели рейд и увидели, что на улицах Светлой, Карбышева, 1-я за линией ОЖД нет ни павильонов, ни площадок. Пассажиры вынуждены ожидать автобус на узкой обочине в лужах и грязи или у бетонного забора, подвергая себя опасности.

- Проблемы имеются не только на отдаленных улицах, но и на таких оживленных участках, как Октябрьский проспект, где мы зафиксировали отсутствие остановочного павильона, из-за чего людям негде укрыться в непогоду, – рассказал активист регионального отделения ОНФ Сергей Щукин.

Соответствующее обращение направлено в прокуратуру, региональное министерство транспорта и администрацию города.