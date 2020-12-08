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22 кареты: В больницы Тверской области переданы новые машины скорой помощи

Из бюджета региона выделены средства на закупку ещё 15 автомобилей для нужд медицины
Алексей АНДРЕЕВ
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Новые машины скорой помощи выстроились на площади перед зданием областного правительства. Фото: ПТО

Новые машины скорой помощи выстроились на площади перед зданием областного правительства. Фото: ПТО

8 декабря в центре Твери - на площади перед зданием областного правительства - клином выстроились 22 новенькие кареты скорой помощи - Форды и УАЗики. Губернатор Игорь Руденя торжественно вручал ключи от них главврачам районных больниц.

22 машины с красными полосками и крестами отправятся в Кимрскую, Конаковскую, Осташковскую, Торжокскую, Весьегонскую, Западнодвинскую, Калязинскую, Кесовогорскую, Лихославльскую, Пеновскую, Рамешковскую и Спировскую ЦРБ, а также в Вышневолоцкую, Тверскую и Ржевскую станции скорой помощи.

Авто оснащены аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, пульсоксиметрами, а также видеорегистраторами и системой ГЛОНАСС. На закупку машин было направлено 74 млн рублей.

Губернатор особо подчеркнул, что новые медицинские автомобили наш регион получил благодаря поддержке Президента России Владимира Путина и федерального Правительства в рамках программы борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

- В текущем году это уже вторая партия современных машин, которые получает наш регион, - напомнил Игорь Руденя.

В июле в больницы региона были переданы 18 реанимобилей и три обычных кареты скорой помощи. Таким образом, автопарк службы скорой помощи Тверской области в этом году пополнили 43 новых автомобиля.

Однако из областного бюджета выделены средства на закупку ещё 15 машин.

Губернатор осмотрел новые машины. Фото: ПТО

Губернатор осмотрел новые машины. Фото: ПТО

Машины пополнят автопарки 15 медучреждений региона. Фото: ПТО

Машины пополнят автопарки 15 медучреждений региона. Фото: ПТО

Новые машины скорой помощи - Форды и УАЗики. Фото: ПТО

Новые машины скорой помощи - Форды и УАЗики. Фото: ПТО

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