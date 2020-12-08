В Тверской области наказали работников реабилитационного центра, откуда ушли пятеро детей

Работников центра привлекли к дисциплинарной отвественности Фото: архив "КП"

В октябре 2020 года из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Кашинском городском округе самовольно ушли пятеро несовершеннолетних. Дети покинули учреждение через открытые окна в спальной комнате.

Прокуратура провела проверку и установила, что инцидент произошел ввиду ненадлежащего осуществления контроля воспитателями.

По данному факту межрайонным прокурором директору социального учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, пять виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.