Мужчина и 16-летняя девочка пострадали в аварии с участием пяти машин в Твери

В Твери столкнулись пять автомобилей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На проспекте Калинина, около дома №64 столкнулись Lada, Peugeot, Mazda, Hyundai и Ford. В дорожном происшествии пострадали 52-летний водитель и 16-летняя пассажирка Hyundai. Их жизни ничто не угрожает. Все водители были трезвы.

Как уточняют в пресс-службе ГИБДД, Lada, поворачивая налево, не уступила дорогу ехавшему прямо автомобилю, и пошла цепная реакция. По свидетельствам очевидцев, одно из транспортных средств загорелось, его потушили сами участники дорожного движения с помощью огнетушителя.

У всех машин, по информации госавтоинспекторов, была «зимняя» резина. Проезжая часть сухая.