Почти 4000 заграничных елей и пихт прибыли в Тверь

В Тверскую область прибыли 3834 ели и пихты из Польши и Дании. Фото: Центральное таможенное управление/ctu.customs.gov.ru/ и Россельхознадзор по Тверской области/http://rshn-tver.ru/.

С 30 ноября по 4 декабря в Тверь привезли три партии рождественских деревьев из Польши и Дании. Таможенники совместно с сотрудниками фитосанитарного надзора проинспектировали пихты и ели на наличие болезней и вредителей. Сначала прошёл досмотр продукции.

Сотрудники таможни и Россельхознадзора также проверили документы «зелёных красавиц». Теперь ели и пихты изучают в лаборатории Россельхознадзора на фитосанитарную безопасность.

Если карантинных организмов не обнаружат, то деревья окажутся на прилавках магазинов.