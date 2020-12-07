Житель Тверской области незаконно спилил 31 ель

В Тверской области мужчина незаконно спилил 31 ель Фото: УМВД России по Тверской области

О незаконной рубке леса в полицию сообщили сотрудники Кувшиновского отдела лесного хозяйства. В ходе осмотра места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили 31 спиленную ель.

Деревья были подготовлены для вывоза. Общий ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, составил более 540 тысяч рублей.

В ходе розыска подозреваемый был установлен. Им оказался 37-летний местный житель.

По ч. 3 статьи 260 УК РФ возбуждено уголовное дело. За незаконную рубку леса фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.