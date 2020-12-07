В Тверской области запланирована большая работа по ремонту, дооснащению и строительству больниц

В планах на ближайшие три года - серьезное дооснащение больниц, в том числе онкодиспансера. Фото: ПТО

На следующий год запланирован капремонт Конаковской и Ржевской ЦРБ, взрослой и детской поликлиник в Осташковской ЦРБ. В ближайшие три года в 20 районах и округах региона установят 31 фельдшерско-акушерский пункт, ещё в девяти муниципалитетах - 14 врачебных амбулаторий. И это далеко не все планы.

В проекте областного бюджета в 2021-2023 годы на реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения предусмотрено более 3,3 млрд рублей.

- Большую роль в повышении качества медпомощи в регионе является укрепление материально-технической базы учреждений. Все выделенные средства должны быть эффективно потрачены, - считает губернатор Игорь Руденя.

Значительные средства заложены и на продолжение реализации в Верхневолжье регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

На приобретение нового оборудования для региональных сосудистых центров и сосудистых отделений в 2021-2023 годах направят 415 млн рублей.

Еще больше - 457 млн рублей - потратят на дооснащение Областного онкодиспансера.

Также за счёт средств областного бюджета будет закуплено оборудование для отделений амбулаторной онкопомощи в Центре имени В.П. Аваева и Вышневолоцкой ЦРБ.

В Адресную инвестиционную программу Тверской области включено строительство Детской областной клинической больницы, четырех детских поликлиник в Твери, Торжке и Кимрах, а также ЦРБ в Бологое и Бежецке, амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района.