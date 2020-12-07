Мужчина погиб на пожаре в Тверской области

В Тверской области на пожаре погиб мужчина, следователи проводят проверку. Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи проводят проверку по факту гибели 60-летнего кимряка на пожаре. 6 декабря пожарные прибыли на вызов и потушили возгорание. Но без жертв не обошлось.

Огонь вспыхнул днем в частном доме в поселке Малое Василево Кимрского района. Очевидцы вызвали пожарную службу. Как только пожар потушили, на пепелище обнаружили труп мужчины.

На данный момент следователи города Кимры устанавливают все обстоятельства произошедшего. Чтобы установить причину смерти погибшего, проведут медицинскую экспертизу. По результатам вынесут процессуальное решение.