Зампред правительства Тверской области Иван Егоров переобулся в патриотичные валенки

Вот такими валенками похвастался в соцсети министр Иван Егоров Фото: facebook.com/Иван Егоров

Зампред правительства Тверской области и министр экономического развития Иван Егоров переобулся в валенки. Фотографией обновки он поделился на своей странице в "Фейсбуке".

- Зима в деревне - когда меняешь резиновые чуни на валенки. Целый день на улице - даже намека на то, чтобы замерзнуть. Лучший отдых- переделать за день все дела по хозяйству. Хорошо, - написал министр под постом.

Произвели такие добротные валенки в Калязине Тверской области. Об этом поведал их владелец. В комментариях подписчики Ивана Егорова сразу окрестили валенки "патриотичными" из-за ленточки триколора по краю обуви. А коллеги даже посоветовали прибыть в такой экипировке на оргсовещание.