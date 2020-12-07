В Твери зажгли огни на главной елке

Главная елка Твери засияла огнями Фото: администрация Твери

В Твери зажгли огни на главной городской елке. Она традиционно установлена в центре, на площади Ленина. Всего в Центральном районе будет три ёлки: возле Театра кукол, у стадиона "Химик" и торгового центра "Семь морей".

Иллюминацию подключили на бульваре Радищева, Тверской площади, проспекте Победы и на Тверском проспекте. Начали устанавливать арт-объекты.

В Пролетарском районе установили светодиодный фонтан и четырнадцатиметровую светодинамическую ель на Комсомольской площади. Площадь Афанасия Никитина в Заволжском районе украсила ель высотой 12 метров с гирляндой с эффектом стробоскопа.

В Московском районе нарядные елки поставят около ДЦ "Мир" на площади Велико Тырново, в поселке Химинститута возле ДК "Синтетик", у Дворца культуры в поселке Элеватор, в сквере на бульваре Цанова.