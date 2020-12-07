Тверской вагонзавод начал кузовное производство в Торжке Фото: ПТО

На производственной площадке Тверского вагоностроительного завода в Торжке начали собирать первый кузовной вагон модели В60М. До этого момента сборку вагонов на предприятии осуществляли из кузовов, изготовленных и доставленных из Твери. Теперь запустили и свое произвосдтво.

Изготовление выдвижной рамы для кузовов началось в Торжке с ноября. Остальные комплектующие пока поставляют из Твери. Полный цикл рамно-кузовного производства на торжокской площадке планируется наладить в 1 квартале 2021 года.

Для расширения сборочного производства и запуска полного цикла необходимо завершить ремонт пролетов производственного комплекса.

Отметим, что производственная площадка ТВЗ в Торжке находится на территории бывшего Торжокского вагонзавода, на котором собирали электропоезда и вагоны для грузовых поездов. В 2018 году при поддержке губернатора Игоря Рудени и правительства Тверской области был найден инвестор, который обеспечивает стабильную работу и развитие предприятия.