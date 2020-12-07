Новая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила в Тверскую область

Первые прививки вакциной против коронавируса в тверском регионе сделали в октябре.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против коронавируса поступила в тверской регион. Как сообщает областное правительство, на сегодняшний день сформирован предварительный список тех, кому по добровольному желанию ее будут колоть. В первую очередь, это медики, учителя и работники соцсферы.
О начале вакцинации среди медиков во время одного из прямых телеэфиров заявлял губернатор Игорь Руденя.
В октябре регион получил первую партию вакцины от COVID-19. Тогда привились 40 добровольцев-медиков из инфекционных госпиталей.
Областное правительство утверждает, что они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов не выявлено.
Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен храниться в морозильной камеры, перед вакцинацией 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.
Вакцинацию проводят в два этапа - через три недели после первой прививки человеку колят второй компонент.
Первыми по желанию, конечно, вакцинацию от коронавируса проходят медики, учителя и соцработники. Фото: ПТО