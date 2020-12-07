Новая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса поступила в Тверскую область

Первые прививки вакциной против коронавируса в тверском регионе сделали в октябре. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Партия из 200 доз вакцины «Спутник V» против коронавируса поступила в тверской регион. Как сообщает областное правительство, на сегодняшний день сформирован предварительный список тех, кому по добровольному желанию ее будут колоть. В первую очередь, это медики, учителя и работники соцсферы.

О начале вакцинации среди медиков во время одного из прямых телеэфиров заявлял губернатор Игорь Руденя.

В октябре регион получил первую партию вакцины от COVID-19. Тогда привились 40 добровольцев-медиков из инфекционных госпиталей.

Областное правительство утверждает, что они чувствуют себя хорошо, побочных эффектов не выявлено.

Процесс вакцинации строго регламентирован: до введения препарат должен храниться в морозильной камеры, перед вакцинацией 30 минут размораживается. Только после этой процедуры возможно само прививание.

Вакцинацию проводят в два этапа - через три недели после первой прививки человеку колят второй компонент.