Как не заболеть коронавирусом в Твери в Новый год 2021: поясняет Роспотребнадзор

Роспотребнадзор советует провести праздники в кругу семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области опубликовали памятку для граждан с рекомендациями о том, как не заболеть коронавирусом на Новый год и Рождество в период пандемии.

- В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих. Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем, - напоминают в ведомстве и советуют провести новогодние праздники дома, в кругу семьи или на даче.

Также жителям Верхневолжья рекомендуют:

- воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;

- соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров друг от друга;

- ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней;

- поменьше посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей;

- надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;

- воздержаться от поездок за границу, учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Помните, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.

Берегите себя и будьте здоровы!