Как не заболеть коронавирусом в Твери в Новый год 2021: поясняет Роспотребнадзор

Роспотребнадзор советует провести праздники в кругу семьи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области опубликовали памятку для граждан с рекомендациями о том, как не заболеть коронавирусом на Новый год и Рождество в период пандемии.
- В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих. Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем, - напоминают в ведомстве и советуют провести новогодние праздники дома, в кругу семьи или на даче.
Также жителям Верхневолжья рекомендуют:
- воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов;
- соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров друг от друга;
- ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней;
- поменьше посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей;
- надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции;
- воздержаться от поездок за границу, учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.
Помните, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.
Берегите себя и будьте здоровы!
Графика: 69.rospotrebnadzor.ru