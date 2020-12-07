Роспотребнадзор Тверской области запустил "горячую линию" по качеству детских товаров

Вопросы по качеству подарков можно задать Роспотребнадзору Фото: Максим ТРОИЦКИЙ

Управление Роспотребнадзора по Тверской области запустило "горячую линию" по качеству и безопасности детских товаров в преддверии Нового года.

Тематические консультации по игрушкам, сладким новогодним подаркам и другим товарам граждане могут получить в период с 7 по 21 декабря.

Телефон "горячей линии": (4822) 32-35-98. Время работы: ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных и праздничных дней.