221 человек заболел коронавирусом в Тверской области 7 декабря

В Тверской области подтвержден 221 случай коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области 221 человек заразился коронавирусом за минувшие сутки. Всего с начала пандемии в регионе выявили 16667 случаев заражения COVID-19.

Выздоровело 11051 человек (+23 за сутки).

Изолированы 5216 человек (+198), умерли 400 человек (0 за сутки).

Больше всего зараженных в населённых пунктах:

Тверь 5421 (+89)

Конаковский район 1133 (+18)

Ржев 1107 (+9)

Вышневолоцкий городской округ 980 (+12)

Кимры 865 (+3)

За весь период на коронавирус в регионе проведено 362 084 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2161.