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С банковской карты жителя Тверской области незаконно списали 10 000 рублей

Злоумышленник найден
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина лишился 10 000 рублей

Мужчина лишился 10 000 рублей

Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 26-летний житель Ржевского района. Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту, после чего с нее списали 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска направили запросы в банк, установили перечень торговых точек, где была произвдеа оплата картой, и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний местный житель.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.

Криминал