С банковской карты жителя Тверской области незаконно списали 10 000 рублей

Мужчина лишился 10 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратился 26-летний житель Ржевского района. Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту, после чего с нее списали 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска направили запросы в банк, установили перечень торговых точек, где была произвдеа оплата картой, и установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый неработающий 38-летний местный житель.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.