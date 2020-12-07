Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

В ДТП пострадали четыре человека Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла на 3-м км автодороги М10-Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель автомобиля "Лада Ларгус", выходя из левого поворота, зацепил обочину и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ниссан".

В ДТП пострадали 25-летний водитель "Ниссана", 42-летняя женщина-пассажир, 9-летняя девочка и новорожденный мальчик - пассажиры иномарки. Угрозы жизни нет. Водители трезвые.