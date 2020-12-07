По кладбищу в Николо-Малице под Тверью прошлись вандалы

Неизвестные сняли оградки с могил Фото: VK/"ТИА Новости Твери и Тверской области"

Инцидент произошел 6 декабря на кладбище в Николо-Малице. В группе "ТИА Новости Твери и Тверской области" местные жители сообщили, что обнаружили оскверненные могилы на местном кладбище. С 10 или боле могил неизвестные сняли оградки.

- Это не единственная проблема кладбища: захоронения людей продолжаются, границы кладбища определены, но не соблюдены. Нет ни забора, ни ворот на кладбище, - также написали жители в посте.