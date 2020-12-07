В Тверской области начали выпускать препарат для помощи больным коронавирусом

Производство находится в поселке Редкино. Фото: ПТО

В Тверской области запустили производство антибиотика «Меропенема», который можно использовать, в том числе, при вспомогательном лечении коронавирусной инфекции. Об этом сообщает областное правительство.

Это антибиотик широкого спектра действия. Обычно применяется в клинике для лечения людей с пневмонией. Сейчас его используют и для лечения пневмонии, которая развивается из-за коронавируса.

Изготовлять препарат начали на фармакологическом предприятии в посёлке Редкино Конаковского района.

По мнению губернатора Игоря Рудени, деятельность данного предприятия отвечает приоритетам региональной экономики, развитию в регионе фармацевтического кластера.

Сообщается, что производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Лекарственный препарат будет реализовываться через дистрибьюторские компании в России, в том числе в Тверской области.

Объём инвестиций, вложенных в запуск новой линии, составил 100 млн рублей. В 2021 на ней также планируется запуск производства препаратов «Имипенем + Цилластатин» и «Дорипенем».