Мемориал воинам из Якутии открыт в Тверской области

Мемориал в урочище Холм-Березуйский установлен по инициативе якутской общественности с участием поисковиков. Фото: ПТО

Мемориал воинам-якутянам торжественно открыт в Зубцовском районе в урочище Холм-Березуйский. В этих местах в 1942 году в жестоких боях с солдатами нацистской Германии погибло немало воинов из Якутии. Они сражались в составе 326 стрелковой дивизии.

Ее бойцы били немцев под Москвой. Затем вели боевые действия вблизи трех тверских деревень Гредякино – Холм Березуйский - Васельки. Все три деревни в ходе жестоких боев были разрушены до основания.

По официальным данным, с 25 ноября по 17 декабря 1942 года дивизия понесла в этих местах большие потери: 911 человек убитыми, 2494 - ранеными.

- Наши земляки, из которых формировались в 1942 году знаменитые сибирские полки, стояли насмерть в 1941 году под Москвой, а затем здесь, на тверской земле в 1942-1943 годах. Мы стараемся хранить и восстанавливать страницы истории, - отметил первый заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте России Александр Сафронов.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в Великую Отечественную войну воины-якутяне отважно сражались за Родину на тверской земле. .

- Многолетнее партнерство по увековечению памяти героев войны продолжится реализацией новых значимых проектов, - вместе с тем заметил Игорь Руденя.

С 2002 года поисковые работы в местах боевых действий 326 дивизии проводит поисковый отряд «Броня» из Мордовии. За это время отряд обнаружил около 200 останков бойцов и командиров. Среди них есть и уроженцы Якутии. Установлено 48 фамилий.

Мемориал в урочище Холм-Березуйский установлен по инициативе общественности с участием поисковиков, в том числе выходца из Якутии - Владимира Сантуева.