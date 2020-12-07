Четыре человека спаслись из горящего дома в Тверской области

Возгорание произошло на втором этаже Фото: VK/"Подслушано у медиков. Тверь|ТО (ПуМТ)"

Сообщение о ЧП в Скрылевских дачах (СНТ "ГРЭС-2) поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 7 декабря.

Возгорание произошло на втором этаже частного дома, в месте прохождения печной трубы.

На месте работают три пожарных расчета, реанимационная бригада СМП.

Как сообщили в группе "Подслушано у медиков. Тверь", четыре человека сумели вовремя покинуть горящий дом. Пострадавших нет.

По информации ГУ МЧС России по Тверской области, в 10:15 пожар был локализован, в 10:40 объявлена ликвидация открытого горения.