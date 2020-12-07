Пожарные спасли мужчину из горящего дома в Тверской области

Спасатели вывели мужчину из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Широкая Северная в Торопце поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 6 декабря.

На место убыли два отделения пожарно-спасательной части № 54.

В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы из горящего строения был спасен мужчина. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи.

- В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждена внутренняя отделка по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В 19:12 объявлена локализация пожара. В 21:30 объявлено о полной ликвидации. Причина пожара устанавливается.