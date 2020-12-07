Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Водителя, который вышел закрыть багажник, сбили в Твери

Мужчина получил переломы
Семён ЛЕГКОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Твери сбили водителя, который вышел захлопнуть багажник.

В Твери сбили водителя, который вышел захлопнуть багажник.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошёл на бульваре Гусева, около дома №29 «б». 19-летний водитель за рулём «Лады Приоры» сбил 33-летнего мужчину, стоящего на проезжей части. Он вышел из своей машины, чтобы закрыть багажник, пока на светофоре горит «красный».

У сбитого мужчины диагностировали перелом голени.

Пострадавший был трезв.

Невнимательность на дороге привела к травмам. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Невнимательность на дороге привела к травмам. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

ДТП