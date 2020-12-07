Водителя, который вышел закрыть багажник, сбили в Твери

В Твери сбили водителя, который вышел захлопнуть багажник.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Инцидент произошёл на бульваре Гусева, около дома №29 «б». 19-летний водитель за рулём «Лады Приоры» сбил 33-летнего мужчину, стоящего на проезжей части. Он вышел из своей машины, чтобы закрыть багажник, пока на светофоре горит «красный».
У сбитого мужчины диагностировали перелом голени.
Пострадавший был трезв.
Невнимательность на дороге привела к травмам. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.