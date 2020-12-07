Водителя, который вышел закрыть багажник, сбили в Твери

В Твери сбили водителя, который вышел захлопнуть багажник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошёл на бульваре Гусева, около дома №29 «б». 19-летний водитель за рулём «Лады Приоры» сбил 33-летнего мужчину, стоящего на проезжей части. Он вышел из своей машины, чтобы закрыть багажник, пока на светофоре горит «красный».

У сбитого мужчины диагностировали перелом голени.

Пострадавший был трезв.