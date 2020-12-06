Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Редкино Тверской области неизвестный расстрелял из ружья подростков

Несовершеннолетние живы
Олег ХАДАЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Что заставило мужчину наставить ствол на подростков - разбираются следователи.

Что заставило мужчину наставить ствол на подростков - разбираются следователи.

Фото: Олег ХАДАЕВ

Сухая информация от Прокуратуры Тверской области гласит, что группа молодых людей проходила мимо одного из домов в поселке Редкино, Конаковского района Тверской области.

В этот момент из стоящего на обочине автомобиля вышел некий мужчина, которого подростки не знали, и выстрелил в ребят. В результате два подростка получили незначительные повреждения.

Для выяснения всех обстоятельств опасного происшествия, следственные органы начали проверку по фактам возможного преступления, описанного в 213 статье УК РФ — хулиганство с применением оружия.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников поручил Конаковскому межрайонному прокурору провести проверку и по обороту оружия, и по безнадзорности несовершеннолетних.

Криминал