Водитель БМВ, пытаясь развернуться через двойную сплошную, спровоцировал ДТП в Твери

ДТП произошло здесь. Фото: Яндекс

В Твери, напротив Корпоративного техникума, произошло столкновение двух автомобилей.

БМВ двигался в крайней правой полосе по Волоколамскому проспекту, в сторону проспекта Победы.

Неожиданно 33-летний водитель БМВ, из крайнего правого ряда, через двойную сплошную разделительную линию, попытался совершить разворот.

В этот момент автомобиль Ниссан, который двигался под управлением 28-летнего водителя по левой полосе в попутном с БМВ направлении, врезался в немецкую легковушку.

Оба водителя были трезвые. На Ниссане стояла шипованная резина.

В результате ДТП пострадала пассажирка Ниссана.