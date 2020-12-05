Водитель БМВ, пытаясь развернуться через двойную сплошную, спровоцировал ДТП в Твери

ДТП произошло здесь. Фото: Яндекс
В Твери, напротив Корпоративного техникума, произошло столкновение двух автомобилей.
БМВ двигался в крайней правой полосе по Волоколамскому проспекту, в сторону проспекта Победы.
Неожиданно 33-летний водитель БМВ, из крайнего правого ряда, через двойную сплошную разделительную линию, попытался совершить разворот.
В этот момент автомобиль Ниссан, который двигался под управлением 28-летнего водителя по левой полосе в попутном с БМВ направлении, врезался в немецкую легковушку.
Оба водителя были трезвые. На Ниссане стояла шипованная резина.
В результате ДТП пострадала пассажирка Ниссана.
Место происшествия. Фото: ГИБДД